Bilim insanları mor rengin gerçek bir renk olmadığını ortaya koyan akıl almaz nedeni açıkladı

Bunun nedeni, menekşe renginin kendine ait bir ışık dalga boyuna sahip olması , mor renginin ise olmamasıdır.

Çoğu insan güneşin ultraviyole (UV) ışığına aşinadır, bu nedenle dışarıda güneşte vakit geçirirken güneş kremi kullanmamız gerekir.

Ve gökkuşağının diğer tüm renklerinin de kendine ait dalga boyları vardır.

Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve lacivert ama mor yok.

Oysa mor, kırmızı ve mavi dalga boylarının aynı yerde bulunup çakışmasıyla ortaya çıkan renktir.

Bu, mor renginin aslında var olmadığı, sadece kırmızı ve mavinin bir araya gelmesinden oluştuğu ve bunun gözlerimizle oynadığı anlamına gelir.

Mor, kırmızı ve mavinin birleşiminden oluşan bir renk olsa da, bunların ötesine uzanan birçok farklı renk de mevcuttur.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre , "Dünyamızı çok çeşitli renklerle görüyoruz. Ancak gözlerimizin göremediği, kırmızı ve morun ötesinde başka 'renkler' de var: kızılötesi ve morötesi. Bu üç 'ışık türü'nde çekilen bu fotoğraflar karşılaştırıldığında, gökkuşağının görünür ışığın çok ötesine uzandığı görülüyor."