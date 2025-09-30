Bilim insanları mor rengin gerçek bir renk olmadığını ortaya koyan akıl almaz nedeni açıkladı

Bilim insanları mor rengin gerçek bir renk olmadığını ortaya koyan akıl almaz nedeni açıkladı
Yayınlanma:
Bilim insanları, mor renginin aslında gerçek bir renk olmadığını ortaya koyan akıl almaz bir neden ortaya çıkardı. Ayrıca gökkuşağının bir parçası olan bir renk de değil çünkü inanın ya da inanmayın, menekşe renginin morla aynı şey olmadığı ortaya çıktı.

Bunun nedeni, menekşe renginin kendine ait bir ışık dalga boyuna sahip olması , mor renginin ise olmamasıdır.

Çoğu insan güneşin ultraviyole (UV) ışığına aşinadır, bu nedenle dışarıda güneşte vakit geçirirken güneş kremi kullanmamız gerekir.

resize-3.webp

Ve gökkuşağının diğer tüm renklerinin de kendine ait dalga boyları vardır.

Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve lacivert ama mor yok.

Oysa mor, kırmızı ve mavi dalga boylarının aynı yerde bulunup çakışmasıyla ortaya çıkan renktir.

resize-4.webp

Bu, mor renginin aslında var olmadığı, sadece kırmızı ve mavinin bir araya gelmesinden oluştuğu ve bunun gözlerimizle oynadığı anlamına gelir.

Mor, kırmızı ve mavinin birleşiminden oluşan bir renk olsa da, bunların ötesine uzanan birçok farklı renk de mevcuttur.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre , "Dünyamızı çok çeşitli renklerle görüyoruz. Ancak gözlerimizin göremediği, kırmızı ve morun ötesinde başka 'renkler' de var: kızılötesi ve morötesi. Bu üç 'ışık türü'nde çekilen bu fotoğraflar karşılaştırıldığında, gökkuşağının görünür ışığın çok ötesine uzandığı görülüyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Yaşam
Van'da 113 kilo uyuşturucu yakalandı
Van'da 113 kilo uyuşturucu yakalandı
Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor
Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor
Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi
Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi