Kızıldağ Tüneli neden yapılmıyor? Sarıgül isyan etti

Yıllardır Erzincan ve Sivas İmranlı arasında yapılması planlanan Kızıldağ Tüneli bir türlü hayata geçirilmedi. Tünelin yapılması ile geçit bölgesinde yaşanan onlarca kazanın da önüne geçeceği düşünülüyor.

"TURİST SAYISI DA ARTACAK"

Erzincan-Sivas Zara İmranlı kara yolu Kızıldağ mevkisinde açıklamalarda bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bölgeye tünel yapılmasını talep etti.

Sarıgül açıklamasında şunları söyledi:

"Erzincan'da yapılması gereken 4 tane tünel var. Onlardan biri Kızıldağ'da. Trafik kazalarını en yoğun olduğu yer, özellikle kış aylarında. Kızıldağ tünelini yaparsak inanın Kızıldağ tüneli ile birlikte Erzincan'a gelen turist sayısı da artacak trafik kazaları da azalacak. Lütfen Kızıldağ tünelini planlayalım bir an önce yapalım. "