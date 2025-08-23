Kızıldağ Tüneli neden yapılmıyor? Sarıgül isyan etti

Kızıldağ Tüneli neden yapılmıyor? Sarıgül isyan etti
Yayınlanma:
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisine tünel yapılması gerektiğini belirterek "Kızıldağ tünelini yaparsak Erzincan'a gelen turist sayısı da artacak trafik kazaları da azalacak. Lütfen Kızıldağ tünelini planlayalım bir an önce yapalım" dedi.

Yıllardır Erzincan ve Sivas İmranlı arasında yapılması planlanan Kızıldağ Tüneli bir türlü hayata geçirilmedi. Tünelin yapılması ile geçit bölgesinde yaşanan onlarca kazanın da önüne geçeceği düşünülüyor.

"TURİST SAYISI DA ARTACAK"

Erzincan-Sivas Zara İmranlı kara yolu Kızıldağ mevkisinde açıklamalarda bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bölgeye tünel yapılmasını talep etti.

mustafa-sarigul.jpeg

Sarıgül açıklamasında şunları söyledi:

"Erzincan'da yapılması gereken 4 tane tünel var. Onlardan biri Kızıldağ'da. Trafik kazalarını en yoğun olduğu yer, özellikle kış aylarında. Kızıldağ tünelini yaparsak inanın Kızıldağ tüneli ile birlikte Erzincan'a gelen turist sayısı da artacak trafik kazaları da azalacak. Lütfen Kızıldağ tünelini planlayalım bir an önce yapalım. "

Kaynak:ANKA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Yaşam
Kapadokya'da balona atladılar: 1500 metre yükseklikte satranç oynadılar
Kapadokya'da balona atladılar: 1500 metre yükseklikte satranç oynadılar
Uzmanlar adres verdi denize girecekleri uyardı: Tehlike saçıyor!
Uzmanlar adres verdi denize girecekleri uyardı: Tehlike saçıyor!