Kıyıya cansız bedeni vuran gencin kimliği tespit edildi
Yayınlanma:
Antalya'da genç yaşlarda bir erkeğin cesedi kıyıya vurdu. Cansız bedeni bulunan gencin kimliği tespit edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2057 Sokak’ta bulunan plajında sahildekiler, kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

antalya-genc-cesedi.jpg

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cansız beden yat limanına getirildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yapılan parmak izi incelemesinde, Emin Aral olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aral’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yaşam
