Hava sıcaklığı 4 derece kadar düşecek: İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı!

Yayınlanma:
Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdrülüğü İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yurdun bazı noktalarında yağışın şiddetini arttırmasıyla su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, yurdun pek çok noktası Eylül ayının son pazar gününü yağışlı serin bir hava ile geçirecek.

MGM'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

YAĞMURA KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN

Marmara bölgesinin geneli yağış geçişlerinin olacağı bir gün geçirecek. İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya çevreleri yerel yağmurlar yaşayacak. Karadeniz ise pus ve sis etkisinde olacak.

thumbs-b-c-afdcdabf67f2965860d74d5ac49d2dfc.jpg

SICAKLIKLAR 4 DERECE KADAR DÜŞECEK

Yurdun kuzey bölümlerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece kadar mevsim normallerinin altına inecek. Kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgarlarla daha serin bir hava hissedilebilir.

Uzmanlar su baskınları ve heyelan riskine karşı yurttaşları uyarıyor.

haritatahmingun1.png

Barajlarda 12 günlük su kaldı!Barajlarda 12 günlük su kaldı!

MARMARA

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

thumbs-b-c-00f17e42bed80351e079d2af51a803e6.jpg

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

