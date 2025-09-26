Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 3,84'e kadar geriledi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.

Söz konusu ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı barajlarda 12 günlük su kaldı.

"DOLULUK 10 SENE ÖNCE YILIN BU ZAMANLARINDA YÜZDE 60 SEVİYELERİNDEYDİ"

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.

Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, şöyle devam etti:

"Şu anda Bursa'nın barajları Doğancı ve Nilüfer'deki doluluk oranı ortalama yüzde 3,84 ve hiç yağmur yağmaması durumunda 12 günlük suyumuz kaldı. Söz konusu barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda."

Doç. Dr. Dindar, özellikle 2020'den itibaren kış aylarının kurak geçtiğini ve bunun barajları etkilediğini vurguladı.

"SU VERİMLİ KULLANILIP İSRAF ÖNLENMELİ"

Söz konusu barajlarda daha önce bu kadar düşük bir seviyenin yaşanmadığına dikkati çeken Dindar, "Bu seviyelere kadar hiç inmemiştik. Dolayısıyla burada suyun verimli kullanılmasının ve bir taraftan da su israfının önlenmesinin ne kadar önemli olduğunu verilerle de çok çarpıcı biçimde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dindar, Bursa'nın yer aldığı Marmara Bölgesi'ndeki yağışların son 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldığına işaret ederek, su sıkıntısının yaşanmaması için ivedilikle önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de günlük su tüketim miktarının önceki yıllara göre arttığını ve ortalama 500 bin metreküpe ulaştığını söyledi.

Nilüfer ve Doğancı barajlarında 12 günlük su kaldığını açıklayan Bozbey, Çınarcık Barajı ve arıtma tesisinin gelecek yıl mayıs ayında tam kapasite devreye girmesiyle kentin daha güçlü bir su kaynağına kavuşacağını, bu süreçte vatandaşların su tasarrufuna özen göstermesi gerektiğini belirtti.