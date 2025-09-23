Kuraklık barajı kuruttu: Yüzde 6'ya düştü!

Kuraklık barajı kuruttu: Yüzde 6'ya düştü!
Yayınlanma:
Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşüşe geçti.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi aşırı sıcaklık ve bölgenin yağış almaması nedeniyle nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

baraj.jpg

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 8 milyon 288 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 6'ya düşmüş durumda.

Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.

baraj1.jpg

Kaynak:AA

