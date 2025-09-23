Kuraklık barajı kuruttu: Yüzde 6'ya düştü!

DSİ 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi aşırı sıcaklık ve bölgenin yağış almaması nedeniyle nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

Tahtaköprü Barajı’nda su çekildi: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 8 milyon 288 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 6'ya düşmüş durumda.

Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.