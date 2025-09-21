Tahtaköprü Barajı’nda su çekildi: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

Tahtaköprü Barajı’nda su çekildi: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı
Yayınlanma:
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kuraklık nedeniyle Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 30’lara düştü. Barajın bazı bölgeleri tamamen kururken, binlerce balık öldü ve 5 yıl önce kazısı yapılan Hamamlar Höyüğü yeniden gün yüzüne çıktı.

İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı, Amik Ovası’nı sulayan önemli su kaynaklarından biri olarak biliniyor. Ancak kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle barajdaki su seviyesi yüzde 30’lara kadar geriledi, bazı bölgelerde su tamamen çekildi. Bu durum, binlerce balığın ölümüne yol açtı.

hammalar.jpg

Su seviyesinin düşmesiyle, 5 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müze Müdürlüğü iş birliğiyle kazı yapılan Hamamlar Höyüğü de yeniden gün yüzüne çıktı. Höyüğün, milattan önce 1. ve 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bazalttan oluşan duvar kalıntıları kısmen korunmuş durumda.

"BİNLERCE BALIK TELEF OLDU"

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, barajdaki durumla ilgili, “Sular bazı bölgelerde tamamen çekilmiş durumda. Binlerce balık telef oldu. 5 yıl önce arkeolojik kazılar yapılan Hamamlar Höyüğü de suların çekilmesiyle bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Türkiye
Özgür Özel'den yeni açıklama: Safları sıklaştıracağız!
Özgür Özel'den yeni açıklama: Safları sıklaştıracağız!
Meyve toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Meyve toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Cem Küçük bile Barış Yarkadaş'a bunları dedi: Arkadaşlarına söyle kabul etsinler! Yenildiniz
Cem Küçük bile Barış Yarkadaş'a bunları dedi: Arkadaşlarına söyle kabul etsinler! Yenildiniz