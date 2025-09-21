Tahtaköprü Barajı’nda su çekildi: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı, Amik Ovası’nı sulayan önemli su kaynaklarından biri olarak biliniyor. Ancak kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle barajdaki su seviyesi yüzde 30’lara kadar geriledi, bazı bölgelerde su tamamen çekildi. Bu durum, binlerce balığın ölümüne yol açtı.

Su seviyesinin düşmesiyle, 5 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müze Müdürlüğü iş birliğiyle kazı yapılan Hamamlar Höyüğü de yeniden gün yüzüne çıktı. Höyüğün, milattan önce 1. ve 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bazalttan oluşan duvar kalıntıları kısmen korunmuş durumda.

"BİNLERCE BALIK TELEF OLDU"

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, barajdaki durumla ilgili, “Sular bazı bölgelerde tamamen çekilmiş durumda. Binlerce balık telef oldu. 5 yıl önce arkeolojik kazılar yapılan Hamamlar Höyüğü de suların çekilmesiyle bir kez daha ortaya çıktı” dedi.