Zile basıp kaçtı: 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya’da eski komşular arasındaki anlaşmazlık, küçük bir olayın yargı sürecine taşınmasına neden oldu. Daha önce komşu kavgası nedeniyle evini değiştirmek zorunda kalan sanık, eski komşusunun kapı zilini çalıp kaçtı. Mağdur, bu davranışı “huzur ve sükun bozma” suçu kapsamında savcılığa bildirdi.

3 AY HAPİS CEZASI!

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi, delilleri inceleyerek sanığı 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık, karar aleyhine temyiz başvurusunda bulundu; suçsuz olduğunu ve delillerin yetersiz olduğunu savundu.

Dosyayı ele alan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanığın eyleminin huzur bozma suçunun unsurlarını taşıdığını tespit etti. Daire, tanık beyanları ve diğer delillerin suçun oluştuğunu ortaya koyduğunu vurguladı ve cezanın suçun niteliğine uygun olduğunu belirtti. Yapılan değerlendirme sonucunda Yargıtay, 27 Eylül 2025 tarihinde temyiz talebini reddederek yerel mahkeme kararını onadı.