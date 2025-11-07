Kediyi ezen robotaksi Waymo, Musk’ı harekete geçirdi: Musk’ın hangi tarafta olduğunu tahmin edin!

12 Haziran 2025'te Paris'teki Porte de Versailles sergi merkezinde düzenlenen VivaTech teknoloji girişim ve inovasyon fuarının 9. edisyonunda sergilenen Robotaxi olarak da bilinen bir Tesla Cybercab.

Dünyanın ilk trilyoneri olmaya çalışmak, savunma müteahhitlik işini genişletmek , uyanık zihin virüsü ile mücadele etmek, Sam Altman ile çekişmek ve yarım düzine teknoloji şirketini denetlemek arasında Elon Musk, bir şekilde Waymo'nun sahte bir robotaksisinin (şirketin kendi itirafına göre) San Francisco'da sevilen bir bakkal kedisini ezip öldürmesinin iyi mi kötü mü olduğu konusundaki tartışmaya dahil olmak için zaman buldu.

Eğer bir şekilde kaçırdıysanız, bu haftanın başlarında bir kedi ezildi ve bu durum, iddia edilen suçluya (Waymo) karşı süregelen öfkeye yol açtı. Adı KitKat olan ve aynı zamanda "16. Cadde Belediye Başkanı" lakabıyla da bilinen kedi, şehrin Mission semtindeki Randa's Market'in uzun zamandır vazgeçilmeziydi. KitKat'ın sahibi Mike Zeidan, The San Francisco Standard'a yaptığı açıklamada , evcil hayvanının pazartesi gecesi geç saatlerde bir robotaksi tarafından ezildiğini söyledi. Zeidan, "Doğrusu dostum, bu zor bir durum," dedi. "Eşsiz bir kediydi. Birçok insana neşe getirdi. İnsanlar onu çok severdi."

Waymo, aracının gerçekten de KitKat'ı ezdiğini itiraf etmiş gibi görünüyor. Şirket sözcüsü Gizmodo'ya, "Bunu inceledik ve aracımız yolcu almak için dururken, uzaklaşırken yakındaki bir kedi aracımızın altına fırladı," dedi. "Kedinin sahibine ve onu tanıyan ve seven topluluğa en derin taziyelerimizi iletiyoruz."

Musk , cuma günü, kendi fikrini eklemek için, sürücüsüz arabaların mahalledeki evcil hayvanların katili değil, kurtarıcısı olduğunu savunan bir hesabı retweetledi. @WholeMarsBlog, "ABD'de her yıl 5,4 milyon kediye araba çarpıyor ve bu kedilerin yüzde 97'si aldıkları yaralar nedeniyle ölüyor," diye yazdı . "Otonomi bu sayıyı önemli ölçüde azaltacak."

Musk, "Doğru, birçok evcil hayvan otonomi sayesinde kurtulacak" yorumunu yaptı.

Elon'un yoğun programından zaman ayırıp KitKat tartışmalarına katılabilmesi harika. Genel olarak, Musk bir robot taksi hizmeti başlatıyor , yani bu mücadelede hangi köpeğin yanında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak gerçek şu ki, otonom araçların kedi ölümlerini azaltıp azaltmayacağını gerçekten bilmiyoruz.

Robotaksilerin başlıca satış noktalarından biri, insan sürücülerin Amerika yollarında bir şeylere çarpma, kaza yapma ve başka şekillerde tehlikeli kargaşa yaratma konusunda kötü şöhretli olmalarıdır. Ve insan sürücülerin saçma derecede tehlikeli olabileceği de doğrudur. Bununla birlikte, robotaksilerin insan sürücülerden gerçekten ne kadar güvenli olduğu konusunda jüri hala kararsız . Hız, trafik kazalarının önemli bir kısmında bir faktördür ve robotaksiler şimdiye kadar bu hızlardan uzak durmuştur. Aynı zamanda, robotaksiler daha güvenli olsun ya da olmasın, özgür bir toplumda yaşamanın bir parçası olarak bu özgürlüğe bağlı belirli bir miktarda riski kabul etmek de var. Şu anda, araçtaki yazılımın ne yapmak üzere programlandığına bakılmaksızın, herkes bir arabaya binip istediği yere gidebilir. Robotaksilerin yönettiği bir dünyada durum böyle olmayabilir.