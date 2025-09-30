Kayınpeder ve damat pala ve sopalarla kavga etti

Kayınpeder ve damat pala ve sopalarla kavga etti
Yayınlanma:
Kayınpeder ile damadı yaşadıkları tartışma kavgaya dönüştü. İkili pala ve sopalarla kavga etti. Kayınpeder ağır yaralandı.

Dün saat 23.45 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi 1656 Sokakta damat Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya, Caner D.'nin kayınbiraderleri de dahil oldu. Çıkan arbede de Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. başından yaralandı.

İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!

Kadınların sopalı kavgasına çocuklar da karıştı! O anlar kameradaKadınların sopalı kavgasına çocuklar da karıştı! O anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgada kullanılan pala ve sopa ele geçirdi.

Yaralanan kayınbaba Remzi Rüştü A.’nın hayati tehlikesinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

