İzmir'de feci kaza: Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı!
İzmir Narlıdere'de minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. F.Y.'nin kullandığı minibüs ile karşı yönden gelen G. D. yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Aracında sıkışan minibüsün sürücüsü F.Y. ile kamyonun şoförü G.D yaralandı. F.Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücüler tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.