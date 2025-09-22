Otomobil ile minibüs kafa kafaya girdi: 1 ölü çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.