Otomobil ile minibüs kafa kafaya girdi: 1 ölü çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 20 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA
Feci kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Mehmet Polat idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Can Akgeyik'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolundaki kaza yerine çok sayıda sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 15 yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.
20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Akgeyik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA