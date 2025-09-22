Otomobil ile minibüs kafa kafaya girdi: 1 ölü çok sayıda yaralı var

Otomobil ile minibüs kafa kafaya girdi: 1 ölü çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 20 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA

Feci kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Mehmet Polat idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Can Akgeyik'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

sanliurfada-otomobil-ile-minibus-carpis-926426-275188.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolundaki kaza yerine çok sayıda sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

sanliurfada-otomobil-ile-minibus-carpis-926427-275188.jpg

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 15 yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

sanliurfada-otomobil-ile-minibus-carpis-926429-275188.jpg

20 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Akgeyik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

