Son Dakika | Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat kara yolu üzerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi.

sivas-001.jpg

Mustafa Çelik Kanat yönetimindeki 01 AUD 553 plakalı gıda tankı taşıyan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Eryılmaz Yavuz yönetimindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki bir tarlaya inip dağın yamacına kadar 150 metre ilerledi.

siva.jpg

Üniversite öğrencisi feci kazada can verdi! Korkunç anlar kameradaÜniversite öğrencisi feci kazada can verdi! Korkunç anlar kamerada

3'Ü AĞIR 18 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli ilçesi ile kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

