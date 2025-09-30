Üniversite öğrencisi feci kazada can verdi! Korkunç anlar kamerada

Tekirdağ’da, Marmaraereğlisi-Seymen karayolunda bulunan Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana gelen korkunç kazada, Yunus Emre Salt yönetimindeki tır, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle iki araç da yolun kenarına savrulurken sürücüler yaralandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyaz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, tır sürücüsü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan dolmuş kaza yaptı: 13 yaralı

Abdullah Buğra Beyaz, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KORKUNÇ ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken feci dakikalar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.