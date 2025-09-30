Üniversite öğrencisi feci kazada can verdi! Korkunç anlar kamerada

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir tır otomobile çarptı. Korkunç kazada, otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz hayatını kaybederken tırın sürücüsü Yunus Emre Salt hafif yaralandı. Feci kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tekirdağ’da, Marmaraereğlisi-Seymen karayolunda bulunan Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde meydana gelen korkunç kazada, Yunus Emre Salt yönetimindeki tır, kampüse giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle iki araç da yolun kenarına savrulurken sürücüler yaralandı.

tir-otomobile-carpti-universite-ogrenc-939981-279123.jpg

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi Beyaz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, tır sürücüsü Salt ise Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Buğra Beyaz, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KORKUNÇ ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken feci dakikalar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:DHA

