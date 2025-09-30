Kırıkkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan dolmuş kaza yaptı: 13 yaralı

Yayınlanma:
Kırıkkale Üniversitesi kampüsü içerisinde, öğrencileri taşıyan bir dolmuşun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı kampüs içi yolcu dolmuşu, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

dolmus-kampuste-agaca-carpti-13-ogrenc-940029-279132.jpg

YARALI ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan 13 üniversite öğrencisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından diğer öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar varDiyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından dolmuş şoförü Mustafa B., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

