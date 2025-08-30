Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Eğil kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Adıyaman’dan ilçeye gezi amacıyla gelenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

diyarbakir.jpg

M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

diyarbakir-2.jpg

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

