Kadınların sopalı kavgasına çocuklar da karıştı! O anlar kamerada

Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt'ta ellerine sopa alan bir grup kadın sokak ortasında birbirlerine vurdu. Çocukların da karıştığı kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir grup kadının sopalı kavgasına çocuklar da karıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

ESENYURT'TA SOPALI KAVGA

Esenyurt'ta ellerine sopa alan bir grup kadın, sokak ortasında acımasızca birbirlerine vurdu.

Gündüz vakti bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgaya etraftaki çocuklar da dahil oldu.

yeni-proje-7.jpg

ACIMASIZCA BİRBİRLERİNE VURDULAR

Bir apartman sakini tarafından o anlar saniye saniye cep telefon kamerasınca kaydedildi.

Cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde kadınların birbirilerine uzun sopalarla nasıl vurduğu net bir şekilde yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

