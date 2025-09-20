Tozu dumana kattılar: İki grup arasındaki kavgada taş ve sopalar havada uçuştu

Yayınlanma:
Batman’ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’ine ev hapsi cezası verildi, 1’i de tutuklandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Olay, 15 Eylül’de öğle saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA YARALI

Olayda 12 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1’i sevk ev hapsi ile cezalandırılırken, 1’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

