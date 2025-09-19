Batman'daki aile katliamında yeni gelişme

Batman’ın Beşiri ilçesinde, 4 kişilik ailenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 24 kişiden 10’u tutuklandı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, anne, baba ve 2 çocuğun yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

14 Eylül’de Eskihamur köyü yolunda meydana gelen olayda, Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda sürücü Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akın (6) hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası geniş kapsamlı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe çıkarılanlardan 10’u tutuklandı, 8’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

