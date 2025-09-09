Mardin'de taşlı sopalı aile kavgası

Yayınlanma:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.İ.K. (70), C.K. (34), A.K. (26), E.K. (32), S.A. (60), H.K. (41), H.K. (35) ve H.A. (60) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

