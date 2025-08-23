Kapadokya'da balona atladılar: 1500 metre yükseklikte satranç oynadılar

Kapadokya'da balona atladılar: 1500 metre yükseklikte satranç oynadılar
Yayınlanma:
Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya’da, gökyüzünde satranç maçı yapıldı.

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Kapadokya’da gökyüzünde sıra dışı bir satranç karşılaşması oynandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Sigorta Birliği’nin desteğiyle düzenlenen Kapadokya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası kapsamında, dünya satranç tarihinde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

1500 METRE YÜKSEKLİKTE SATRANÇ MAÇI YAPTILAR

Turnuvanın 8’inci turu öncesinde, Büyük Usta (GM) Meylis Annaberdiyev ile Uluslararası Usta (IM) Hayale İsgenderova, sıcak hava balonuyla çıktıkları yolculukta yerden yaklaşık 1500 metre yükseklikte satranç maçı yaptı.

Satranç Bölge Temsilcisi ve Turnuva Direktörü Çağrı Türkcü, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Böylesi bir etkinlik daha önce dünyada hiç gerçekleştirilmedi. Kapadokya, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra artık satrançta da bir ilke imza attı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Yaşam
Kızıldağ Tüneli neden yapılmıyor? Sarıgül isyan etti
Kızıldağ Tüneli neden yapılmıyor? Sarıgül isyan etti
Uzmanlar adres verdi denize girecekleri uyardı: Tehlike saçıyor!
Uzmanlar adres verdi denize girecekleri uyardı: Tehlike saçıyor!