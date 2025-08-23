Kapadokya'da balona atladılar: 1500 metre yükseklikte satranç oynadılar

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Kapadokya’da gökyüzünde sıra dışı bir satranç karşılaşması oynandı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Sigorta Birliği’nin desteğiyle düzenlenen Kapadokya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası kapsamında, dünya satranç tarihinde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

1500 METRE YÜKSEKLİKTE SATRANÇ MAÇI YAPTILAR

Turnuvanın 8’inci turu öncesinde, Büyük Usta (GM) Meylis Annaberdiyev ile Uluslararası Usta (IM) Hayale İsgenderova, sıcak hava balonuyla çıktıkları yolculukta yerden yaklaşık 1500 metre yükseklikte satranç maçı yaptı.

Satranç Bölge Temsilcisi ve Turnuva Direktörü Çağrı Türkcü, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Böylesi bir etkinlik daha önce dünyada hiç gerçekleştirilmedi. Kapadokya, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra artık satrançta da bir ilke imza attı” ifadelerini kullandı.