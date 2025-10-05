Instagram'ın karanlık yüzü! Kullanıcı sayısı dünyanın yarısına ulaştı

Instagram'ın karanlık yüzü! Kullanıcı sayısı dünyanın yarısına ulaştı
Yayınlanma:
Instagram, 3 milyar kullanıcıyla en popüler sosyal ağlardan biri. Ancak veri gizliliği, gençlerin ruh sağlığı ve siyasi içerik sansürü gibi konularla eleştiriliyor. Hukuki yaptırımlar ve sansür iddialarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Sosyal medya platformu Instagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından sadece fotoğraf paylaşımı için geliştirildi. İlk günde 25 bin indirme sayısına ulaştı, üç ay içinde 1 milyon kullanıcıya erişti. 2012’de Meta (o zamanki adıyla Facebook) tarafından yaklaşık 1 milyar dolara satın alındı.

Uygulama zamanla yalnızca fotoğraf değil; video, mesajlaşma, hikâye ve canlı yayın gibi özelliklerle genişledi. Kullanıcılar günlük hayatlarını anlık olarak paylaşabilir hâle geldi.

YENİ DÖNEMDE ÜÇ ETKİ

Snapchat ve TikTok'un hızlı yükselişi üzerine Instagram, "Hikâyeler" ve "Reels" gibi benzer araçlarla rekabete girdi. Bu dönem, "influencer"ların da önünü açtı. Geniş kitlelere ulaşan bireyler, ürün ve hizmet tanıtımlarıyla sosyal medyada yeni bir reklam alanı yarattı.

Instagram 2015 sonrası gelişmiş reklam araçları, 2020’den itibaren de uygulama içi alışveriş özellikleri sundu. Küçük işletmeler için düşük maliyetli vitrin hâline gelirken, içerik üreticilerine de sponsorlu işbirlikleri ve abonelik sistemleriyle gelir kapısı oldu.

Business of Apps’e göre 2023’te Instagram, yaklaşık 66,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu da Meta’nın toplam gelirinin yüzde 40’ına denk geliyor.

Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!Burcu Esmersoy eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı: Apar topar sildi!


Instagram, yıllar içinde birçok eleştiriyle karşılaştı. Gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, veri gizliliği ihlalleri ve içerik sansürü bu eleştirilerin başında geliyor.

Avrupa Birliği, 2022’de çocukların kişisel verilerini korumadığı gerekçesiyle platforma 405 milyon avro ceza verdi. ABD’de 2023’te 41 eyalet, Instagram ve Facebook’a karşı çocuklara zarar verdikleri gerekçesiyle dava açtı. Aynı yıl, 13 yaşındaki bir kullanıcı adına Meta’ya 5 milyar dolarlık tazminat davası da açıldı.


2024’te Instagram, kullanıcılara haber vermeden “siyasi içerikleri kısıtla” özelliğini devreye aldı. Ayarın varsayılan olarak açık gelmesi, ABD seçimleri ve Filistin’e destek paylaşımlarının görünürlüğünün düşürüldüğü iddialarına yol açtı.

Platform, dünya genelinde hâlâ en etkili sosyal ağlardan biri olmayı sürdürse de gizlilik, denetim ve şeffaflık konularındaki tartışmalar da büyüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı