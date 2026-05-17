Eurovision 2026'nın galibi Bulgaristan oldu!

Bu yıl 70'incisi Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını 516 puanla Bulgaristan temsilcisi Dara'nın "Bangaranga" isimli şarkısı kazandı.

PROTESTOLARIN HEDEFİNDEKİ İSRAİL 2'NCİ OLDU

Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya'nın İsrail'in katılımına sert tepkiler göstererek çekildiği Eurovision bu sene Viyana'da düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın temsilcisi Dara oldu. "Bangaranga" şarkısıyla salondaki dinleyicinin de büyük beğenisini kazanan Bulgaristan hem ülke bazlı oylamalardan hem de dinleyici oylamasından birinci çıktı.

Yarışmada tartışmaların hedefindeki İsrail, Noam Bettan'ın "Michelle" isimli şarkısı seyirciler ve jüriden toplam 343 puan alarak 2'nci oldu.

İSPANYA DEVLET TELEVİZYONUNDAN "FİLİSTİN İÇİN BARIŞ VE ADALET" ÇAĞRISI

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılmasından ötürü protesto edip bu yıl katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı "Filistin için barış ve adalet" çağrısında bulundu.

Bu yıl canlı yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın başladığı saatle eş zamanlı mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet." mesajını paylaştı.

BÜYÜK FİNALİN SONUÇLARI BELLİ OLDU

Büyük finalinin bu gece yapıldığı yarışmanın sonuçları şöyle:

1. Bulgaristan: Dara - 516

2. İsrail: Noam Bettan - 343

3. Romanya: Alexandra Căpitănescu - 296

4. Avustralya: Delta Goodrem - 287

5. İtalya: Sal Da Vinci - 281

6. Finlandiya: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - 279

7. Danimarka: Søren Torpegaard Lund - 243

8. Moldova: Satoshi - 226

9. Ukrayna: LELÉKA - 221

10. Yunanistan: Akylas - 220

11. Fransa: Monroe - 158

12. Polonya: ALICJA - 150

13. Arnavutluk: Alis - 145

14. Norveç: JONAS LOVV - 134

15. Hırvatistan: LELEK - 124

16. Çekya: Daniel Žižka - 113

17. Sırbistan: LAVINA - 90

18. Malta: AIDAN - 89

19. Kıbrıs: Antigoni - 75

20. İsveç: FELICIA - 51

21. Belçika: ESSYLA - 36

22. Litvanya: Lion Ceccah - 22

23. Almanya: Sarah Engels - 12

24. Avusturya: COSMÓ - 6

25. Birleşik Krallık Look Mum No Computer - 1