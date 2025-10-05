Check-in kuyrukları tarih oluyor

Türk şirketi EMSE Mühendislik AŞ’nin Quavis markasıyla geliştirdiği self servis teknolojiler, havalimanlarında hem işletmelere hem yolculara kolaylık sağlıyor. Check-in, bagaj teslimi ve biyometrik doğrulama sistemleriyle zaman kazandıran bu sistemler, havacılıkta hız ve verimliliği artırıyor.

Yapılan analizlere göre, self servis sistemler hava yolu işlemlerini yüzde 50’ye kadar hızlandırabiliyor. Bu teknolojiler sayesinde işlemler daha kısa sürede tamamlandığı için terminaldeki yoğunluk azalıyor. Özellikle yoğun saatlerde check-in alanında yüzde 30’a kadar kapasite artışı sağlanıyor.

Maliyet açısından da avantaj sunan sistemler, yapılan yatırımı çoğu zaman bir yıl dolmadan geri kazandırıyor. Cihaz sayısı ve yazılım özelliklerine göre bu süre daha da kısalabiliyor. Hava yolları, bu sayede hem operasyonel yükten kurtuluyor hem de yolcu başına 2,5 ila 5 dolar arası tasarruf elde edebiliyor.

O İKİ KUŞAK MEMNUN

Y ve Z kuşağından yolcuların yüzde 80’inden fazlası self servis uygulamalardan memnun kalıyor. Uzun ömürlü ve dayanıklı tasarımıyla çevresel sürdürülebilirliği de destekleyen sistemler, dünyada giderek yaygınlaşıyor.

Tüm yazılım ve tasarım süreçlerini kendi bünyesinde yürüten Quavis, işletmelere ihtiyaca göre özelleştirilmiş