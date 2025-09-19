Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede

Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
Yayınlanma:
Güncelleme:
Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, Avrupa'nın ardından Dünyanın da en iyi 10 havayolu şirketini belirledi. Avrup listesinde birinci sırada yer alan Türk Hava Yolları'nın (THY) sıralaması dikkat çekti.

Havacılık şirketlerini değerlendirme konusunda referans noktası olarak gösterilen Skytrax, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en iyi havayolu şirketileri listesini paylaşmıştı.

Şirket, bu sefer de dünyanın en iyi havayolu şirketlerini sıraladı. Skytrax, 2025 yılı yolcu memnuniyeti anket sonuçlarını açıkladı.

Milyonlarca yolcunun oylamasıyla yapılan sıralamalar neticesinde Qatar Airways, dünyanın en iyi havayolu şirketi seçildi.

EN İYİ 10 HAVAYOLU ŞİRKETİ HANGİSİ?

İşte şirketin yaptığı anket sonucu dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi:

hainan-airlines.jpg

10 - Çin: Hainan Airlines

japan-airlines-1.jpg

9 - Japonya: Japan Airlines

air-france.jpg

8 - Fransa: Air France

korean-air.jpg

7 - Güney Kore: Korean Air

turkish-airlines.jpg

6 - Türkiye: Turkish Airlines

ana-all-n-airways.jpg

5 - Japonya: ANA All N. Airways

emirates.jpg

4 - BAE: Emirates

cathay-p-airways.jpg

3 - Hong Kong: Cathay P. Airways

singapore-airlines-001.jpg

2 - Singapur: Singapore Airlines

qatar-airways.jpg

1 - Katar: Qatar Airways

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Ekonomi
New York borsası haftayı yükselişte kapattı
New York borsası haftayı yükselişte kapattı
Borsada manipülasyon iddiasıyla 13 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon iddiasıyla 13 kişi tutuklandı