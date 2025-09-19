Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
Havacılık şirketlerini değerlendirme konusunda referans noktası olarak gösterilen Skytrax, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en iyi havayolu şirketileri listesini paylaşmıştı.
Şirket, bu sefer de dünyanın en iyi havayolu şirketlerini sıraladı. Skytrax, 2025 yılı yolcu memnuniyeti anket sonuçlarını açıkladı.
Milyonlarca yolcunun oylamasıyla yapılan sıralamalar neticesinde Qatar Airways, dünyanın en iyi havayolu şirketi seçildi.
EN İYİ 10 HAVAYOLU ŞİRKETİ HANGİSİ?
İşte şirketin yaptığı anket sonucu dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi:
10 - Çin: Hainan Airlines
9 - Japonya: Japan Airlines
8 - Fransa: Air France
7 - Güney Kore: Korean Air
6 - Türkiye: Turkish Airlines
5 - Japonya: ANA All N. Airways
4 - BAE: Emirates
3 - Hong Kong: Cathay P. Airways
2 - Singapur: Singapore Airlines
1 - Katar: Qatar Airways