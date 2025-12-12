ChatGPT artık yaş soracak!

OpenAI uygulamalar bölümünün başındaki isim Fidji Simo, gazetecilere yaptığı açıklamada yetişkin modunun 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunulmasını beklediklerini belirtti.

Böylece ChatGPT’nin erotik içerik üretebilen versiyonu ocak, şubat veya mart aylarından birinde kullanıcılara ulaşmış olacak.

OTOMATİK YAŞ TESPİTİ

Şirket, modun etkin şekilde çalışabilmesi için kilit önem taşıyan yaş doğrulama sürecini güçlendirmeye odaklanırken, OpenAI’nin erken geliştirme aşamasındaki “yaş tahmin modeli” ile kullanıcıların yaşını otomatik olarak tespit etmeyi; 18 yaş altı kullanıcılar içinse ek güvenlik ve içerik kısıtlamaları uygulamayı hedefliyor.

BAZI ÜLKELERDE TESTLER BAŞLADI

Simo’ya göre yaş tahmin sistemi, reşit olmayan kullanıcıları belirleme konusunda bazı ülkelerde test edilmeye başlandı.

Model istenen güvenilirlik seviyesine ulaştığında, ChatGPT’nin yetişkin modunda temel güvenlik mekanizması olarak kullanılacak.