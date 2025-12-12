Time dergisi yapay zekâ liderlerini topluca “yılın kişisi” seçti

Time dergisi yapay zekâ liderlerini topluca “yılın kişisi” seçti
Time dergisinin yayın kurulu, yapay zekâ teknolojilerindeki devam eden patlamaya benzersiz bir şekilde yanıt verdi. Aralık sayısının geleneksel "Yılın Kişisi" kapağında, yapay zekâ sektörünün en etkili isimlerinin fotoğrafları yer alıyor: Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Fei-Fei Li, Sam Altman, Lisa Su, Dario Amodei ve Demis Hassabis.

Derginin baş editörü Sam Jacobs, 2025 yılında "yapay zekayı hayal eden, tasarlayan ve inşa edenlerden" daha büyük bir etkiye sahip kimsenin olmadığını söyledi. Jacobs, "İnsanlık, yapay zekanın gelecekteki yolunu belirleyecek. Her birimiz yapay zekanın yapısını ve geleceğini şekillendirmede rol oynayabiliriz" diye ekledi.

indir-7-816x473.webp

Bu yıl derginin iki kapağı var; biri "AI" harflerinin etrafında çalışanlar yer alırken, diğeri Rockefeller Center'ın inşaatı sırasında çekilen ünlü 1932 tarihli "Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği" fotoğrafını taklit eden bir görsel.

Yüksek binalarda güvenlik ağları olmadan, baş döndürücü bir yükseklikte kirişlerin üzerinde oturan işçilerin yerine, yapay zekâ alanının en etkili isimleri yerleştirildi: Mark Zuckerberg – Meta; Lisa Su – AMD; Elon Musk – xAi; Jensen Huang – Nvidia; Sam Altman – OpenAI; Demis Hassabis – Google; Dario Amodei – Anthropic; Fei-Fei Li – World Labs.

Time dergisi yeni kapaklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl, yapay zekanın sorumlu bir şekilde nasıl kullanılacağına dair tartışma, onu mümkün olan en hızlı şekilde kullanıma sunma yarışına dönüştü" dedi. "Ancak riski göze almaktan korkanlar artık direksiyonun başında değiller"

Tai dergisinin editörleri, derginin kapaklarında yer alan insanlar sayesinde "insanlığın artık son derece otomatikleşmiş ve son derece belirsiz bir geleceğe doğru, frenleri olmayan bir otoyolda son hızla ilerlediğine" inanıyorlar.

time-man-of-the-year-2025.webp

Time dergisinin iki kapağı, yapay zekanın devrim niteliğindeki etkisini vurguluyor (grafik: Time).

Forrester analisti Thomas Hewson, 2025 yılının yapay zekanın günlük hayatımızda ne kadar kullanıldığı konusunda bir dönüm noktası olarak görülebileceğini söyledi. Ona göre "çoğu kullanıcı, farkında bile olmadan yapay zekayı kullanıyor."

Hewson, yapay zekanın artık donanım, yazılım ve hizmetlere entegre edildiğini ve bunun da benimsenmesinin "internet veya mobil devrimlerden çok daha hızlı" gerçekleştiği anlamına geldiğini belirtti.

Bazı insanlar artık tatil planlamak, Noel hediyeleri ve yemek tarifleri bulmak için arama motorları ve sosyal medya yerine sohbet robotlarını tercih ediyor. Öte yandan, bazıları ise iş kaybı riski, yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ve çevre üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyuyor.

Yapay zeka laboratuvarı Fountech'in kurucusu ve CEO'su Nick Kairinos, Time dergisinin kapağının teknolojinin insanlık üzerindeki etkisine dair dürüst bir değerlendirme olduğunu düşünüyor, ancak "tanımanın kabulle karıştırılmaması gerektiğini" belirtiyor.

“Güvenilir, sorumlu ve insan değerleriyle uyumlu yapay zeka sistemleri oluşturmanın henüz başlarındayız. Teknolojiyi geliştiren ve yapay zeka araçlarını piyasaya süren bizlerin büyük bir sorumluluğu var. Yapay zeka, insanlığın kurtarıcısı veya felaketi olabilir" dedi.

"Yılın Kişisi" unvanının geniş bir gruba verilmesi ilk kez olmuyor: 2014'te bu unvan Ebola virüsüyle mücadele edenlere verilmişti. Ondan önce, 2006'da ise bu unvan "sizlere" - Vikipedi yazarlarına, ilk YouTuber'lara ve MySpace kullanıcılarına - yani "azınlıktan gücü alan ve kendilerine ücretsiz olarak yardım eden çoğunluğa" verilmişti.

Hatta daha da öncesinde, 1982'de, bu unvanı bilgisayar kazanmıştı; dergiye göre Amerikalılar bu yeniliğe "baş döndürücü bir tutku" besliyorlardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

