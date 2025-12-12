Eğitimde bir deney: Grok, 1 milyondan fazla öğrencinin yapay zeka öğretmeni olacak

Eğitimde bir deney: Grok, 1 milyondan fazla öğrencinin yapay zeka öğretmeni olacak
Yayınlanma:
Elon Musk, eğitimin temellerini değiştirmek istiyor. Şirketi XAI ve El Salvador hükümeti, yapay zekayı tüm okullara entegre etmeyi amaçlayan dünyanın ilk projesini başlatıyor.

XAI ve El Salvador arasındaki ortaklık, dünyanın ilk ulusal yapay zeka eğitim programını başlatıyor. İki yıl içinde Grok yapay zeka modeli, ülkedeki 5.000 devlet okulunun tamamında kullanılmaya başlanacak.

Grok, 1 milyondan fazla öğrenci için kişisel yapay zeka öğretmeni olarak hizmet verecek. Bu, yapay zekanın bu düzeyde ulusal bir eğitim sistemine entegre edildiği dünyadaki ilk örnektir.

yapay-zeka-ogretmen1.webp

Bu girişimin amacı, eğitimdeki eşitsizliği azaltmak, öğrenme sürecini her çocuğa uyarlamak ve birçok okulun öğretmen ve kaynak sıkıntısı çektiği bir ülkede eğitimin kalitesini artırmaktır.

Grok, öğrencilerin öğrenme hızına ve yeteneklerine uyum sağlayarak hem kentsel hem de kırsal alanlarda kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunabilecektir.

Program, matematik, fen bilimleri ve İngilizce gibi temel konuları kapsamakta olup öğretmenlerle yakın işbirliği içinde çalışarak ders hazırlamalarına, ödevleri değerlendirmelerine ve bürokratik yükleri azaltmalarına yardımcı olacaktır.

2021 yılında El Salvador'u Bitcoin'i resmi olarak ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke yapan Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, şimdi de ülkeyi yapay zekâ tabanlı eğitimde lider yapmayı hedefliyor.

ai-education.webp

Tesla yatırımcısı Mario Nafal, "Latin Amerika'nın büyük bir kısmı modası geçmiş sınıflara, kara tahtalara, kalabalık sıralara ve yeteneklerinin sınırında çalışan öğretmenlere bağlı kalırken, El Salvador ve Elon Musk yapay zekanın yardımıyla geleceğe adım atıyor" dedi.

“Bu sadece bir teknoloji gösterisi değil. San Salvador'da bir çocuğun Grok aracılığıyla kendi hızında eğitim aldığını, Guatemala veya Honduras'taki komşularının ise hâlâ tozlu ders kitaplarından ders aldığını hayal edin” diye ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Yaşam
Time dergisi yapay zekâ liderlerini topluca “yılın kişisi” seçti
Time dergisi yapay zekâ liderlerini topluca “yılın kişisi” seçti
TIR'daki kimyasal madde sızıntısı 5 kişiyi hastanelik etti
TIR'daki kimyasal madde sızıntısı 5 kişiyi hastanelik etti