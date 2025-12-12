Eğitimde bir deney: Grok, 1 milyondan fazla öğrencinin yapay zeka öğretmeni olacak

XAI ve El Salvador arasındaki ortaklık, dünyanın ilk ulusal yapay zeka eğitim programını başlatıyor. İki yıl içinde Grok yapay zeka modeli, ülkedeki 5.000 devlet okulunun tamamında kullanılmaya başlanacak.

Grok, 1 milyondan fazla öğrenci için kişisel yapay zeka öğretmeni olarak hizmet verecek. Bu, yapay zekanın bu düzeyde ulusal bir eğitim sistemine entegre edildiği dünyadaki ilk örnektir.

Bu girişimin amacı, eğitimdeki eşitsizliği azaltmak, öğrenme sürecini her çocuğa uyarlamak ve birçok okulun öğretmen ve kaynak sıkıntısı çektiği bir ülkede eğitimin kalitesini artırmaktır.

Grok, öğrencilerin öğrenme hızına ve yeteneklerine uyum sağlayarak hem kentsel hem de kırsal alanlarda kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunabilecektir.

Program, matematik, fen bilimleri ve İngilizce gibi temel konuları kapsamakta olup öğretmenlerle yakın işbirliği içinde çalışarak ders hazırlamalarına, ödevleri değerlendirmelerine ve bürokratik yükleri azaltmalarına yardımcı olacaktır.

2021 yılında El Salvador'u Bitcoin'i resmi olarak ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke yapan Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, şimdi de ülkeyi yapay zekâ tabanlı eğitimde lider yapmayı hedefliyor.

Tesla yatırımcısı Mario Nafal, "Latin Amerika'nın büyük bir kısmı modası geçmiş sınıflara, kara tahtalara, kalabalık sıralara ve yeteneklerinin sınırında çalışan öğretmenlere bağlı kalırken, El Salvador ve Elon Musk yapay zekanın yardımıyla geleceğe adım atıyor" dedi.

“Bu sadece bir teknoloji gösterisi değil. San Salvador'da bir çocuğun Grok aracılığıyla kendi hızında eğitim aldığını, Guatemala veya Honduras'taki komşularının ise hâlâ tozlu ders kitaplarından ders aldığını hayal edin” diye ekledi.