Emeklilikte göç için en iyi 5 ülke: Güneş, kültür ve düşük maliyetli hayatlar

Başkalarının tatile gittiği yerlerde emeklilik hayatının tadını çıkarma fikri cazip geliyor. Nitekim, her yıl binlerce emekli kalıcı olarak yurt dışına taşınmayı tercih ediyor. Bunun nedenleri çeşitli: daha sıcak hava, daha düşük yaşam maliyetleri, yeni bir kültür veya sadece çalışma hayatından sonra ortam değişikliği isteği.

"International Living" dergisi her yıl emeklilik için en iyi ülkelerin listesini içeren "Küresel Emeklilik Endeksi"ni yayınlıyor. Dergi, ülkeleri konut, yaşam maliyeti, vize/yardımlar, yakınlık değerlendirmesi, iklim, kalkınma ve sağlık hizmetleri gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Bu bireysel puanlardan ortalama bir puan hesaplanarak en iyi ülkelerin sıralaması belirleniyor.

İspanya veya İtalya gibi klasik tatil yerlerinin sıralamada en üstte olacağını düşünen herkes, aşağıdaki ilk beş sırayı görünce şaşıracak:

5. SIRA: MEKSİKA (87,3 PUAN)

Sıcak iklimi, etkileyici mutfağı ve misafirperver kültürüyle Meksika, birçok emekliyi kendine çekiyor. Yazar da uygun fiyatlı iç seyahat imkanları ve düşük yaşam maliyetleri nedeniyle bu ülkeye ilgi duyuyor. Lüks bir sokak kafesinde bir kapuçino yaklaşık 3,50 €'ya mal oluyor.

4. SIRA: PORTEKİZ (87,4 PUAN)

Portekiz, ılıman iklimi, çeşitli doğal manzaraları ve rahat atmosferiyle övünür. Özellikle Algarve bölgesi, ancak Lizbon ve Porto gibi şehirler de cazip destinasyonlardır. Sağlık hizmetleri güvenilir, altyapı sağlam ve yaşam kalitesi yüksektir. Artan konut maliyetlerine rağmen, yaşam maliyetinin geri kalanı nispeten uygun fiyatlı kalmaktadır.

ÜÇÜNCÜLÜK: KOSTA RİKA (87,6 PUAN)

Kosta Rika siyasi açıdan istikrarlı, güvenli ve çevreye duyarlı bir ülke olarak kabul ediliyor. Tropikal iklimi, muhteşem manzaraları ve iyi işleyen sağlık sistemiyle emekliler için gerçek bir cennet.

En büyük avantajlardan biri " Emeklilik Programı "dır: En az 1.000 ABD doları tutarında ömür boyu emekli maaşı aldığını kanıtlayabilen herkes, hiçbir sorun yaşamadan oturma izni alır. Yaşam maliyeti, yaşam tarzına bağlı olarak uygun olabilir; özellikle yerel yemekler ucuzdur.

İKİNCİ SIRA: PANAMA (89,5 PUAN)

Panama, muhteşem plajları ve tropikal yağmur ormanlarının yanı sıra nispeten kolay bir göçmenlik imkanı da sunuyor. Ülke ayrıca, ömür boyu en az 1.000 dolarlık emekli maaşı olduğunu kanıtlayabilenlere basitleştirilmiş göçmenlik prosedürleri ve vergi avantajları vaat eden " Emekli Programı " ile emeklileri de cezbediyor.

Yaşam maliyeti diğer Orta Amerika ülkelerine göre biraz daha yüksek olsa da, günlük yaşam Almanya'ya göre daha ucuz. Ülke ayrıca, dağlık bölgedeki Boquete kasabasından hareketli ve kozmopolit başkent Panama City'ye kadar çok çeşitli destinasyonlar sunuyor.

1. SIRA: YUNANİSTAN (90,1 PUAN)

Akdeniz ülkesi, rahat yaşam tarzıyla sıralamada birinciliği elde ediyor. Yazar, özellikle doğal güzelliklerden, bol güneşli günleriyle iklimden ve canlı sosyal hayattan çok etkilendi. Konut, yiyecek ve market alışverişi maliyetleri de diğer Avrupa ülkelerine göre önemli ölçüde daha düşük.

Yurtdışında emekli olmak birçok avantaj sunabilir; daha iyi bir iklimden ve daha yüksek yaşam kalitesinden daha düşük masraflara kadar. Ancak doğru ülkeyi seçmek kişisel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Dil, altyapı veya sağlık hizmetleri ne kadar önemli?

Emeklilik döneminde göç etmeyi planlıyorsanız, sağlık sigortası, vergi yükümlülükleri ve ikamet hakları gibi konulara önceden aşina olmalısınız. Günlük yaşamı ve yaşam tarzını gerçekçi bir şekilde değerlendirmek için hedef ülkenizde önceden biraz zaman geçirmeniz özellikle faydalı olacaktır.