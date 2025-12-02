ChatGPT'nin ücretsiz dönemi sona mı eriyor?

Görünüşe göre dünyanın en ünlü sohbet robotunu tamamen ücretsiz kullanma günleri yavaş yavaş sona eriyor. ChatGPT, Kasım 2022'deki lansmanından bu yana reklamsız bir cennet olsa da, yeni kanıtlar OpenAI'nin kapılarını reklamverenlere açmaya hazırlandığını gösteriyor. Kullanıcılar şimdiye kadar sade ara yüzün keyfini çıkardı ancak finansal baskılar ve yapay zeka sistemini sürdürmenin yüksek maliyetleri, araçla etkileşim şeklimizi yakında değiştirecek gibi görünüyor.

Teknoloji camiasını harekete geçiren keşif, uygulamanın beta sürümünde reklamların yaygın kullanıma hazırlandığına dair açık işaretler bulan geliştirici Tibor Blaho'dan geldi.

BETA SÜRÜMÜNDE NELER GİZLİ?

Blaho, ChatGPT (sürüm 1.2025.329 beta) için Android uygulamasının kodunu incelerken, doğrudan reklamlardan bahseden satırlar buldu. Kodda özellikle "reklam özelliği", "arama reklamı", "arama reklamları döngüsü" ve ilgi çekici "pazar içeriği" terimleri yer alıyor. Bu sürüm henüz genel kullanıma açık olmasa da, bu terimlerin varlığı, reklamları görüntülemek için teknik altyapının halihazırda uygulama aşamasında olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, reklamların Google'ın yaptığına benzer şekilde entegre aramalarda veya bir kullanıcı satın alma tavsiyesi ararken ürün önerileri olarak görünebileceğini tahmin ediyor. Bu açıklama, OpenAI'nin sohbet robotu belleğine veya konuşma geçmişine dayalı reklamlar sunmayı düşündüğü ve gizlilik endişelerini de beraberinde getirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

OpenAI CEO'su Sam Altman, en popüler ürünlerine reklam ekleme fikrine uzun zamandır şüpheyle yaklaşıyordu. Altman, geçen yıl Harvard Business School'da düzenlenen bir etkinlikte, reklamcılık ve yapay zekanın birleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Altman o dönemde, "Reklam ve yapay zekanın birleşimi beni özellikle rahatsız ediyor. Bu, bir iş modeli olarak bizim için son çare, ancak tamamen karşı değilim" demiş ve gelecekteki değişiklikler için kapıyı aralamıştı.

MALİYETLER DEĞİŞİKLİKLERİ BELİRLER

Bu dönüşümün temel nedeni finansal. ChatGPT aboneliklerden büyük gelirler elde etse de, bu gelirler astronomik maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Tahminlere göre, OpenAI 2025 yılında yaklaşık 12,3 milyar avro satış geliri bekliyor ancak bu rakam 20,8 milyar avro gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşan maliyetler bağlamında değerlendirilmelidir. Bu paranın çoğu, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken bilgisayar çiplerine, veri merkezlerine ve dijital altyapıya gidiyor.

PRATİKTE BU NASIL OLACAK?

Reklamların yalnızca ücretsiz sürüm kullanıcılarına mı yoksa aboneleri de mi etkileyeceği henüz tam olarak belli değil. Hyperbolic Labs'tan Yuchen Jin gibi kullanıcılardan, Xu'da ChatGPT Pro aboneliği için ödeme yapmasına rağmen kendisine Peloton reklamı gösterildiğini belirten anekdotlar geldi. Bunun bir test mi yoksa bir hata mı olduğu henüz belli olmasa da, bu durum "premium" kullanıcılar arasında endişeye neden oldu.

Yapay zeka, kullanıcıların konuşmaları aracılığıyla ilgi alanları ve ihtiyaçları hakkında muazzam miktarda veriye erişebildiğinden, son derece kişiselleştirilmiş reklamların potansiyeli muazzamdır. Bu tür bir hedefleme, OpenAI için son derece kârlı olabilir, ancak tarafsız yanıtlara alışkın kullanıcıların güvenini zedeleyebilir.

Reklamların öneriler olarak gizlice entegre edilip edilmeyeceği veya konuşma akışını kesip kesmeyeceği henüz belli değil ancak kesin olan bir şey var: Reklamsız ücretsiz yolculuklar yakında tarih olacak.