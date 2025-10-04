Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin yakınları Gelibolu'da buluştu

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin yakınları, "Savaşanların Torunları 110 Yıl Sonra Barış İçin Toplanıyor" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin yakınları Gelibolu'nda toplandı.

Gelibolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Savaşanların Torunları 110 Yıl Sonra Barış İçin Toplanıyor" adlı etkinliğe yakınları Çanakkale Savaşları'na katılmış İngiltere ve Avustralya'dan toplam 13, Fransa'dan 25, Türkiye'den 35 konuk katıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, burada yaptığı konuşmada,"Çanakkale Muharebeleri yalnızca bir askeri müdahale değil, aynı zamanda insanlığın hafızasında derin izler bırakan bir dönüm noktasıdır. Çünkü 110 yıl önce burada farklı meziyetlerden gelen gençler idealler ve vatan sevgisi uğruna hayatlarını ortaya koydular. Onların fedakarlığı bizlere savaşın yıkıcılığını ve barışın kıymetini öğretmiştir" diye konuştu.

SÖNMEZTÜRK SUNUM YAPTI

5. Norfolk Taburu askerlerinden Robert John Crowe'un oğlu Gallipoli and Dardanelles International Başkanı John Crowe da seneler önce dedesinin ayak bastığı topraklarda bulunmaktan memnunluk duyduğunu söyledi.

Tarih kitapları değişebilir! Binlerce yıllık savaşın sır perdesi Çanakkale'de aralandıTarih kitapları değişebilir! Binlerce yıllık savaşın sır perdesi Çanakkale'de aralandı

Konuşmaların ardından emekli Tuğgeneral ve siyaset bilimci Haldun Solmaztürk, Çanakkale Savaşları'nı anlatan bir sunum yaptı.

Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş da Çanakkale Savaşları'na ilişkin bazı anıları anlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

