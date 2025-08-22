Bursa'da yangını kontrol altına almak 1 saat sürdü

Ağustos ayını Bursa yangınlarla geçirdi. Bu sefer yangın, saat 16.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerindeki makilik alanda başladı. Alevlerin kısa sürede ormana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orhangazi Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları ve arasözler sevk edildi.

Alevler ormana sıçrarken, ihbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler yönlendirildi. Havadan da yapılan çalışmalar sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.