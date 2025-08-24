Bu tatil köyüne sadece Ruslar girebiliyor: İçinde her şey var ama çoğu yasak!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un en büyük hayallerinden biri olan Wonsan Kalma tesisi, bembeyaz kumları, yepyeni otelleri ve lüks imkanlarıyla tanıtıldı. Ancak bu izole cennetin kapıları, şimdilik sadece Moskova-Pyongyang ittifakının bir nişanesi olarak Rus turistlere açık.

BBC, bu deneyimi yaşayan ilk kafileden Rus turist Anastasia Samsonova ile konuştu.

ASKERİ DİSİPLİNLE İŞLİYOR

Samsonova, gördüğü manzarayı "insansız bir tatil" olarak tanımlıyor. "Her gün plaj mükemmel bir şekilde temizleniyor ve kum düzeltiliyordu. Her şey tertemizdi" diyen Samsonova, tesisin fiziksel koşullarından etkilendiğini belirtti.

Ancak turistler, programda yazan her gezi ve etkinliğe katılmak zorunda. Günlük rutinleri ise askeri bir disiplinle işliyor: Kahvaltıdan 15 dakika sonra toplanma, elektrikli arabalarla plaja transfer, öğle yemeği için otele dönüş ve tekrar plaja gidiş.

Uydu görüntüleri ve Rus televizyonlarındaki haberlerde tatil köyünde su parkı ve sinema gibi aktivite alanları da bulunduğu görülüyordu.

Ancak ilk turist kafilesinin bu alanlara girişi yasaklandı, ve zamanlarının çoğunu otelde ve plajda geçirmek zorunda kaldılar. Bu durum, tatil için "içinde her şey var ama çoğu yasak" dedirtti.

​​​​​​​

HEDİYELİK EŞYA: BALİSTİK FÜZE MAKETİ

Tatilin tuhaflıkları bununla da sınırlı değil. Rus basınında "füze deneme sahası manzaralı tatil" olarak tanıtılan bölgede gerçek bir füze denemesine şahit olmayan Samsonova, tanesi 40 dolara satılan oyuncak roketlerle karşılaştığını anlatıyor.

Bu maketler, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17'nin kopyaları ve turistler arasında büyük ilgi görüyor.

​​​​​​​

Turistlerin her anı, rehberlerin yanı sıra bir de güvenlik görevlisi tarafından izleniyor. Rehberlerin açıklamasına göre bu önlemin sebebi, "yerel halkın turistlere alışkın olmaması ve onları ürkütmemek."

Bu deneyimin yaklaşık 2 bin 500 dolar olduğu belirtildi.