Bodrum'da yaz bir türlü bitmek bilmiyor! Etkinlik üzerine etkinlik

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum, eylülün sonuna gelinmesine rağmen hareketli günler yaşıyor. Kültürel ve sportif organizasyonların etkisiyle kentte oteller, sahiller ve günübirlik turlar hâlâ yoğun ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı turistler, sonbaharın güneşli günlerinde deniz keyfi yaparken, Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve Pedasa gibi tarihi alanları da ziyaret ederek tatillerine kültürel bir boyut katıyor.

BODRUM'UN SARI YAZI DOLU DOLU GEÇECEK

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçedeki canlılığın festivaller ve yarışmalarla sürdüğünü belirterek, “Şu anda doluluk oranı yüzde 80-85 seviyesinde. 5 Kasım’a kadar turizm hareketliliğinin süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Dengiz, “Bodrum'da 15 Eylül-15 Ekim dönemi 'sarı yaz' olarak adlandırılır. Bu dönemde festivaller, yarışmalar ve organizasyonlar Bodrum’a ilgiyi artırıyor. İlçede ulusal ve uluslararası yarışmalar, etkinlikler devam edecek” diye konuştu.

Dengiz, turist profilinde çeşitlilik olduğunu vurgulayarak, “İngiltere başta olmak üzere Polonya, Rusya ve Almanya’dan gelen turistlerin ilgisi sürüyor. İngiltere’den gelenlerin en sevdiği aylar eylül ve ekim. Daha sakin ve uygun fiyatlı bu dönemi tercih ediyorlar” dedi.

Dengiz, Londra-Bodrum arasında kış sezonunda da direkt uçuşların süreceğini belirten Dengiz, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi

İŞTE ETKİNLİK TAKVİMİ

Gümüşlük Müzik Festivali: 16 Temmuz–9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, birçok ülkeden sanatçılar sahne aldı.

Uluslararası MotoFest: 12–14 Eylül’de Gümbet’te yapıldı. Motosiklet konvoyları ilgi topladı.

Züber TYF Windsurf Şampiyonası: 18–21 Eylül’de 100’den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Balık Festivali: 28–29 Eylül’de balık tadımları, müzik ve dans gösterileriyle gastronomiye katkı sunacak.

Bodrum Yarı Maratonu: 3–5 Ekim’de düzenlenecek yarışlara profesyonel ve amatör sporcular katılacak.

Bodrum Uluslararası Film Festivali: 3–8 Ekim arasında Bodrum ve Kos Adası’nda film gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler yapılacak.

Bodrum Bot Şov: 15–19 Ekim’de 200'den fazla tekne ve 500’den fazla markayla denizcilik dünyası buluşacak.

Bodrum Cup Yelken Yarışları: 16–21 Ekim’de Gökova ve çevresinde yelken yarışları, konserler ve kıyı etkinlikleriyle “sarı yaz”ın zirvesi yaşanacak.

Bodrum Sanat Günleri: 5–10 Kasım tarihlerinde sergiler ve atölyelerle sanat tutkunlarını ağırlayacak.

Karaada Doğa Etkinlikleri: Kasım ortasında doğa yürüyüşleri ve yoga atölyeleriyle doğa ve sağlık odaklı turizme destek olacak.

Yerel Lezzet Günleri: Bodrum mutfağının öne çıkan tatları, gastronomi festivali kapsamında tanıtılacak.

Yazın ardından gelen sonbahar Bodrum’da durgunluk değil, kültür, spor ve gastronomiyle dolu bir hareketliliğe dönüştü. Kent, “sarı yaz” boyunca ziyaretçilerine hem dinlendirici hem de zengin içerikli bir tatil sunmaya devam ediyor.