Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesine Malta bayraklı “Europa 2” kruvaziyeri ile 481 turist geldi.

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum ilçesi, lüks kruvaziyer gemilerinden “Europa 2”ye ev sahipliği yaptı. Mikanos Limanı’ndan hareket eden Malta bayraklı gemi, sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

481 TURİST GELDİ

225 metre uzunluğundaki kruvaziyerde çoğunluğu Alman uyruklu 481 yolcu ile 371 personelin bulunduğu belirtildi. Gemi, akşam saatlerinde rotasını Yunanistan’ın Paros Limanı’na çevirecek.

Bodrum'a demirleyen kruvaziyer 2 bin 545 turist getirdiBodrum'a demirleyen kruvaziyer 2 bin 545 turist getirdi

Gemi yolcuları, Bodrum’un en gözde bölgeleri arasında yer alan Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı. Ayrıca tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistler, çarşıda alışveriş yaparak ilçeye ekonomik katkı sağladı.

Kruvaziyer turizmiyle hareketlenen Bodrum’da, yaz sezonunun son günlerine yaklaşılırken gelen her yeni gemi, esnafın yüzünü güldürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

