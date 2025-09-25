Bodrum'a demirleyen kruvaziyer 2 bin 545 turist getirdi

Türkiye'nin tatil cenneti ilçelerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli Malta bayraklı kruvaziyer demirledi. Mikonos Limanı'ndan gelen kruvaziyerde çoğu Alman 2 bin 545 yolcu ve 923 personel bulunduğu öğrenildi.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılarak Paşatarlası, Kumbahçe sahilinden, Çarşı, Kale Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyer, Bodrum'un ardından Girit Limanı'na hareket edecek.

TUI ÜST YÖNETİCİSİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

TUI Üst Yöneticisi (CEO) Sebastian Ebel, gemide gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki otel ve tatil köyleri, kruvaziyerler, uçuşlar ve sürdürülebilirlik projeleri alanlarındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ebel, "Çok güzel bir aurası var. Bunu yakalamak size de kısmet oldu. Türkiye'nin çok güzel sahilleri var. Ben Bodrum'dan başlayıp Didim'e kadar uzanan sahil şeridini çok beğeniyorum. TUI yöneticileri olarak her yıl burada konferans düzenlemek için toplanıyoruz. Türkiye, TUI için çok çekici bir ülke. Uçak bağlantıları çok iyi. İnsanları çok cana yakın. TUI olarak birkaç yıl içinde büyüdük. Doğu Avrupa bölgesine yeni destinasyonlar belirledik" dedi.

Ebel, yaz sezonunun bölgede daha uzun olmasının turların daha uzun yapılabilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Türkiye'deki başarılarını erken dönemde yaptıkları yatırıma borçlu olduklarını anlatan Ebel, "Türkiye'de kendimize ait 35 otelimiz var. Bunun yanı sıra standartlarımıza uygun otellere de misafir gönderiyoruz. Yaklaşık 550 bin kişi bizim üzerimizden Türkiye'ye geliyor. Bu yıl Türkiye'ye kruvaziyerle 100 bin turist getirdik" diye konuştu.

Etkinliğe, TUI Cruises CEO'su Wybcke Meier de katılırken, basın mensupları gemiyi gezme fırsatı da yakaladı.

