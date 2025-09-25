Gezi'de yaşamını yitiren Ahmet Atakan için AYM’den karar: Aileye tazminat ödenecek

Gezi'de yaşamını yitiren Ahmet Atakan için AYM’den karar: Aileye tazminat ödenecek
Yayınlanma:
Gezi Direnişi sırasında Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın davasında Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Yüksek mahkeme, Atakan’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmederek ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Gezi Direnişi sırasında, 10 Eylül 2013 tarihinde Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın ailesinin yıllardır süren hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını açıkladı.

Olayın ardından açılan soruşturmada sorumluluğu bulunan polisler hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemiş, Atakan ailesinin itirazları da sonuçsuz kalmıştı. 2017 yılında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma izni vermiş olsa da, valilik yine izin çıkarmamıştı. Bunun üzerine aile, 2021 yılında AYM’ye başvurmuştu.

Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlere 'terörist' dediler: Resimlerine sansür uyguladılar!Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlere 'terörist' dediler: Resimlerine sansür uyguladılar!

AİLEYE TAZMİNAT ÖDENECEK

Başvuruyu değerlendiren AYM, Ahmet Atakan’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, dosyanın yeniden ele alınması için bir örneğin Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca Atakan ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak yüksek mahkeme, toplantı ve gösteri hakkının ihlaline ilişkin başvuruyu “kişi bakımından yetkisizlik” gerekçesiyle kabul etmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Türkiye
Çankırı’da orman yangını kontrol altına alındı
Çankırı’da orman yangını kontrol altına alındı
Bahçelievler’de bıçaklı kavga: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bahçelievler’de bıçaklı kavga: 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti