Gezi'de yaşamını yitiren Ahmet Atakan için AYM’den karar: Aileye tazminat ödenecek

Gezi Direnişi sırasında, 10 Eylül 2013 tarihinde Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın ailesinin yıllardır süren hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını açıkladı.

Olayın ardından açılan soruşturmada sorumluluğu bulunan polisler hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemiş, Atakan ailesinin itirazları da sonuçsuz kalmıştı. 2017 yılında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma izni vermiş olsa da, valilik yine izin çıkarmamıştı. Bunun üzerine aile, 2021 yılında AYM’ye başvurmuştu.

Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlere 'terörist' dediler: Resimlerine sansür uyguladılar!

AİLEYE TAZMİNAT ÖDENECEK

Başvuruyu değerlendiren AYM, Ahmet Atakan’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, dosyanın yeniden ele alınması için bir örneğin Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca Atakan ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak yüksek mahkeme, toplantı ve gösteri hakkının ihlaline ilişkin başvuruyu “kişi bakımından yetkisizlik” gerekçesiyle kabul etmedi.