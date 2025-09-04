Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlere 'terörist' dediler: Resimlerine sansür uyguladılar!

İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutukluların mektuplarına 'sansür uygulandığı' öne sürüldü. Gerekçe ise Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin resmedildiği çizimler ve yazılar oldu.

Birgün'den Sarya Toprak'ın haberine göre İddiaya göre beraber çizimler yapıp yazılar yazan tutuklular “toplumsal ayaklanmalar” başlığını belirleyerek çizimlerde ve yazılarda Gezi Direnişi’ne yer verdi.

Berkin Elvan’ın Ethem Sarısülük’ün omzunda olduğu, Gezi’de hayatını kaybedenlerin klasikleşmiş çizimi resmedildi. Altına da “Gezi Şehitleri ölümsüzdür” notu düşüldü. Toplam 52 sayfa olan yazı ve çizimler postaya verildi.

GEZİ'DE HAYATINI KAYBEDENLERE "TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU" DEDİLER!

İzmir 1 Nolu F Tipi Hapishanesi ise Gezi Direnişi’ne dair çizimler barındıran mektuplara sansür uyguladı. Sakıncalı mektup değerlendirme kararında, “Gezi Parkı olaylarına atıfta bulunularak yasadışı eylemler sırasında ölen terör örgütü mensuplarına şehit ifadesi kullanılmıştır” denildi.

Ayrıca mektupların “Terör örgütü propagandası içerdiği, devleti küçük düşürmeye ve yasadışı eylemleri meşru göstermeye çalıştığı” önü sürüldü. Gezi’de hayatını kaybedenler hakkında ise “Terör örgütü mensuplarından şehit olarak bahsedilerek yüceltilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.