Bodrum'a geldi Mikanos'a geçecek

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dev "Resilient Lady" kruvaziyeri 2 bin 612 yolcu getirdi.

Gemi Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan geldi.

Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştı.

ÇOĞU ABD'Lİ TURİSTLER

Çoğu ABD'li 2 bin 612 yolcu ile 1153 personel bulunan gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gemi, bir sonraki durağı Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.