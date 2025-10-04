Bodrum'a geldi Mikanos'a geçecek

Bodrum'a geldi Mikanos'a geçecek
Yayınlanma:
Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 612 yolcu geldi. Akşam da Mikanos'a gidecekler.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dev "Resilient Lady" kruvaziyeri 2 bin 612 yolcu getirdi.

Gemi Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan geldi.

Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştı.

ÇOĞU ABD'Lİ TURİSTLER

Çoğu ABD'li 2 bin 612 yolcu ile 1153 personel bulunan gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Bodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldiBodrum'a turist akını: 'Europa 2' kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi

Gemi, bir sonraki durağı Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Yaşam
Bilim akrebin peşinde: Kanserle savaşta akrep zehri umut veriyor
Bilim akrebin peşinde: Kanserle savaşta akrep zehri umut veriyor
Laboratuvarda yetişen beyinler: Geleceğin canlı bilgisayarları
Laboratuvarda yetişen beyinler: Geleceğin canlı bilgisayarları
4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol
4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol