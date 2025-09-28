Ay'da büyük keşif! Dünya'da nadir bulunuyor

Bağımsız gök bilimci Jayanth Chennamangalam liderliğinde hazırlanan çalışmaya göre, 6 bin 500’e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller içerdiği tahmin ediliyor.

Bu metaller, endüstri ve tıpta hayati roller üstlenmesine rağmen Dünya'da oldukça nadir bulunuyor.

GELECEĞİN AY ÜSLERİ İÇİN KRİTİK KAYNAK

Araştırma, değerli metallerin yanı sıra 3 bin 400’e yakın kraterde suyun hidratlı mineraller halinde bulunmasının da mümkün olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu su kaynağının gelecekte Ay'da kurulacak üslerdeki astronotların ihtiyaçlarını karşılamak ve Dünya’dan su taşıma zorunluluğunu azaltmak açısından büyük önem taşıyacağını belirtiyor.

Özellikle 19 kilometreden büyük ve merkezinde tepe yapısı bulunan kraterler, metal yoğunluğu açısından en güçlü adaylar olarak belirlendi.

Bilim insanları, uzay madenciliğinin, Dünya’nın sınırlı kaynaklarına alternatif olabileceğini vurguluyor. Çalışma, maliyetli iniş araçları yerine, yörüngeden yapılacak uzaktan algılama yöntemleriyle hedef kraterlerin belirlenmesini öneriyor.