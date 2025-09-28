Anadolu'nun mirası yuvasına döndü: 83 Roma sikkesi anavatanında

Anadolu kökenli tarihi sikkelerin iadesi için Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde bir devir teslim töreni düzenlendi. Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sikkeleri Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'den teslim aldı. İade süreci, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi arasındaki etkin iş birliği sayesinde başarıyla tamamlandı.

SİKKELER ROMA ANADOLUSU'NUN İZLERİNİ TAŞIYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, iade edilen 83 adet sikkenin Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlendi. Sikkelerin İmparator Maximianus, Birinci Constantinus, İkinci Constantinus ve Arcadius dönemlerinde, milattan sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllarda Anadolu coğrafyasında faaliyet gösteren darphanelerde basıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu sikkelerin dönemin siyasi ve askeri hareketliliğine ışık tutan, Anadolu'da yoğun şekilde kullanılmış önemli kültür varlıkları olduğunu belirtti.