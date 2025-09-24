Ava gitme dediği annesini av tüfeğiyle vurdu

Yayınlanma:
Muğla'da annesinin ava gitmesini istemediği için tartışan Soner Sivrikaya annesini av tüfeği ile başından vurdu.

Muğla'nın Köyceğiz Mahallesi’nde Soner Sivrikaya isimli kişi annesi ile arasında çıkan tartışma sonrası annesini öldürdü. İddiaya göre 22 yaşındaki Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Soner Sivrikaya’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

