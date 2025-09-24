Hamile eşeğin o görüntüsü Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Minik sıpa dünyaya geldi

Muğla Datça’da haftalarca tartışılan yaban eşekleri meselesi, bu kez sevindirici bir haberle gündeme geldi. Valilik kararıyla toplanan ve bayıltılarak bir kamyonetin kasasına konan eşekler, hayvan hakları savunucuları ile trafik güvenliği gerekçelerini öne sürenler arasında büyük bir tartışma yaratmıştı. En çok da hamile bir eşeğin anesteziyle bayıltılarak yere düşürüldüğü görüntüler vicdanları sızlatmış, ülke genelinde infiale yol açmıştı.

TEPKİ YAĞMIŞTI

Bu olaya Ajda Pekkan, Seren Serengül ve Derin Mermerci başta olmak üzere binlerce insan sosyal medyada büyük tepki göstermişti.

O EŞEĞİN YAVRUSU OLDU

Ancak doğa, insandan daha dirençli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Datça’nın Alavara bölgesine bırakılan eşeklerden güzel haber geldi. O hamile eşek, sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Çam kokuları, zeytin dallarının hışırtısı ve toprak yolların arasında küçücük bir sıpa gözlerini hayata açtı. İlk adımlarını annesinin gölgesinde atan minik eşek, Datça’nın umudu oldu.

DATÇA'NIN SİMGESİ OLDU

Bugün Alavara’da eşekler yeniden sürü halinde özgürce dolaşıyor. Kimi dere kenarında su içiyor, kimi ormanın gölgesinde uyukluyor. Ve artık o sürünün içinde yeni bir hayat var. Küçük sıpa, yalnızca annesinin değil, bütün Datça’nın neşesine ve simgesine dönüştüğü ifade ediliyor.