TOKİ 281 taşınmazı satıyor: Peşin ödeyenlere indirim yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da dahil olduğu 32 ilde toplam 281 taşınmazı satışa sunuyor.

AÇIK ARTIRMA 8 EKİM’DE

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihale 8 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek.

İki oturum halinde yapılacak açık artırma, saat 10.30’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılım sağlamak isteyenler, tekliflerini www.emlakmuzayede.com.tr adresinden sunabilir.

PEŞİN ALANLARA YÜZDE 15 İNDİRİM

Taşınmazlar, ihalede en yüksek teklifi veren isteklinin talebine göre peşin veya vadeli olarak satılacak. Konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanları niteliğindeki taşınmazlar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

HANGİ İLLERDE TAŞINMAZ VAR?

İhaleye çıkarılacak taşınmazlar, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Konya, Aksaray, Malatya, Adana ve Nevşehir’de 1’er, Diyarbakır’da 7, Şanlıurfa’da 8, Mardin’de 2, İstanbul’da 17, Kocaeli’de 2, Tekirdağ’da 15, Yalova’da 2, İzmir’de 15, Aydın’da 4, Antalya’da 10, Muğla’da 21, Ankara’da 35, Afyonkarahisar’da 32, Çorum’da 13, Eskişehir’de 24, Niğde’de 6, Kayseri’de 8, Samsun’da 3, Mersin’de 2, Kahramanmaraş’ta 12, Gaziantep’te 16, Elazığ’da 11, Erzurum’da 3 ve Ağrı’da 5 olmak üzere toplam 281 taşınmazı kapsıyor.

İNDİRİM NASIL OLACAK?

Bazı taşınmazlar ise peşin ödemeyle satılacak ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

