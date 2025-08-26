TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşa etmeye başladığını duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşında barış girişimleri sonuçsuz kalmaya devam ederken yakın zamanda İsrail'in saldırıları ve İran'ın yanıtı ile iplerin gerildiği Orta Doğu'da bir yandan da Suriye'de çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Dünya geneline yayılan savaş gerginliği Hindistan ve Pakistan arasında da yeninden alevlenirken iktidar medyasının yazarı Zafer Şahin'den Türkiye'nin güvenliğine kafaları karıştıran "kulis bilgisi" paylaşımı geldi. "Türkiye’nin etrafı ateş çemberi" diyerek paylaşım yapan Şahin, sığınak hazırlıklarını duyurdu.

TOKİ'NİN 81 İLDE SIĞINAK İNŞA ETMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Gazeteci Zafer Şahin, sığınakların "böyle bir dönemde" Türkiye için "mecburi" olduğunu ifade ettiği paylaşımında yalnızca Ankara Kalesi’nin altında, 2. Dünya Savaşı sırasında yapılmış bir sığınak bulunduğunu ifade ederek TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşasına başladığını duyurdu.

Olası bir savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda Türkiye’nin sığınacak bir yerinin olmadığını vurgulayan Şahin, "kulis bilgisi" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: