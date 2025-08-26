TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşa etmeye başladığını duyurdu

TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşa etmeye başladığını duyurdu
İktidar medyasının yazarı Zafer Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşa etmeye başladığını duyurdu. Sığınakların "böyle bir dönemde mecburi" olduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye’nin etrafı ateş çemberi" diyerek kulis bilgisini sızdırdı.

Rusya-Ukrayna savaşında barış girişimleri sonuçsuz kalmaya devam ederken yakın zamanda İsrail'in saldırıları ve İran'ın yanıtı ile iplerin gerildiği Orta Doğu'da bir yandan da Suriye'de çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Dünya geneline yayılan savaş gerginliği Hindistan ve Pakistan arasında da yeninden alevlenirken iktidar medyasının yazarı Zafer Şahin'den Türkiye'nin güvenliğine kafaları karıştıran "kulis bilgisi" paylaşımı geldi. "Türkiye’nin etrafı ateş çemberi" diyerek paylaşım yapan Şahin, sığınak hazırlıklarını duyurdu.

TOKİ'NİN 81 İLDE SIĞINAK İNŞA ETMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Gazeteci Zafer Şahin, sığınakların "böyle bir dönemde" Türkiye için "mecburi" olduğunu ifade ettiği paylaşımında yalnızca Ankara Kalesi’nin altında, 2. Dünya Savaşı sırasında yapılmış bir sığınak bulunduğunu ifade ederek TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşasına başladığını duyurdu.

tokinin-81-ilde-siginak-insa-etmeye-basladigini-duyurdu-3.jpg

Olası bir savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda Türkiye’nin sığınacak bir yerinin olmadığını vurgulayan Şahin, "kulis bilgisi" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

81 İLE SIĞINAK ŞART

  • Türkiye’nin etrafı ateş çemberi.
  • Ve böyle bir ülkede, 81 ilde sadece tek bir sığınak var!!
  • O da Ankara’da, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara Kalesi’nin altına inşa edilmiş. Günümüz şartlarına uygun mu belli değil.
  • Olası bir savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda sığınacak bir yerimiz yok.
  • Türkiye'nin her ilinde modern savaş sığınakları inşa edilmesi böyle bir dönemde artık zaruridir, mecburidir.
  • Bir kulis bilgisine göre 81 ilin tamamında sığınak inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Sığınaklar TOKİ tarafından inşa edilecek. Son derece doğru ve yerinde bir karar…

tokinin-81-ilde-siginak-insa-etmeye-basladigini-duyurdu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

