Ataşehir’de trafikte levye ile saldırı: İn aşağı, beni araştır

İstanbul Ataşehir’de trafikte başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen bir sürücü, elindeki levyeyle çöp kamyonu şoförüne saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp kamyonu şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçtan inen otomobil sürücüsü, elindeki levyeyle kamyon şoförünün üzerine yürüdü.

Küfürler savuran sürücü, “İn aşağı, beni araştır” diyerek levyeyle saldırdı. Çevredekiler tarafları ayırmak isterken, şoförün kendini korumaya çalıştığı görüldü.

Saldırı anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın tehditler savurup levyeyle vurduğu, çevredekilerin olayı sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.