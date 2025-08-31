70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu

70 yaşındaki kiracılarını 500 TL'lik şofben için döverek öldüren çiftin evi kül oldu
Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde, kiracısını 500 TL'lik şofben tartışması nedeniyle döverek öldüren öğretmen Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar'a ait yayla evi, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 500 TL'lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 4 yıldır evlerinde kiracı olarak yaşayan Hüseyin Başak (70), şofben tamiri için para isteyen ev sahibi öğretmen Yener Rüzgar (42) ile eşi Nurhan Rüzgar (38) tarafından sopa ve demir levye ile dövülerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yener ve Nurhan Rüzgar tutuklanırken, çiftin aynı yayladaki evi de dün gece çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ekran-goruntusu-2025-08-31-104418.png

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 29 Ağustos'ta Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda yaşandı. Yener Rüzgar, kiracısı Hüseyin Başak'tan bozulan şofben için 500 TL talep etti. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Yener ve Nurhan Rüzgar, Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan Başak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

6iuecttc-0w2afajnfwzjg-001.jpg

aw527485-06.jpg

JANDARMA VE ADLİ SÜREÇ

Olayın ardından jandarma ekipleri Rüzgar çiftini gözaltına aldı. Hüseyin Başak'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener ve Nurhan Rüzgar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EV YANGINI

Rüzgar çiftine ait aynı yayladaki ev, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangına teslim oldu. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

