Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler

Yeni bir araştırmaya göre "aşırı güzel" olarak değerlendirilen influencerların artık eskisi kadar ilgi görmediği ortaya çıktı.

"Güzellik satar" ifadesi, onlarca yıldır pazarlamanın temel mottolarından biri oldu. Çekici modeller ve marka yüzleri genellikle dikkat çeker, tıklanma oranlarını artırır ve ürünleri daha cazip hale getirirdi.

Ancak Independent tarafından yapılan yeni bir araştırma, influencer’larla (sosyal medya ünlüsü) dolu dijital dünyada "aşırı güzel olmanın" geri tepebileceğini gösteriyor, özellikle de fitness alanında.

Bu duruma "güzelliğin ters etkisi" adı verilirken, bu durum bir dizi deneyde test edildi.

Katılımcılara, sahte influencer hesaplarından oluşturulan Instagram gönderileri gösterildi. Gönderiler her açıdan aynıydı; tek fark influencer’ın güzellik düzeyiydi. Bu düzeyi belirlemek için bağımsız değerlendiricilere gerçek influencer fotoğrafları puanlattırıldı.

Ortaya çıkan sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Aşırı derecede güzel olarak değerlendirilen fitness influencer’ları, orta derecede güzel olanlara göre daha az beğeni ve takip aldı.

fitfluencer.jpg

SONUÇLARIN NEDENİ

Çünkü insanlar aşırı derecede güzel olarak değerlendirdikleri kişileri “kendilerine benzer” bulmadı.

Aşırı güzel bir influencer gören katılımcıların özgüvenlerinin düştüğü gözlemlendi. Buna karşılık, orta derecede güzel olarak değerlendirdikleri bir influencer görenler ise kendilerini daha iyi hissetti; çünkü bu görünüm onlara daha ulaşılabilir geldi.

İşte burada "benzerlik duygusu" devreye girdi. İnsanlar, kendilerine benzeyen ve ulaşılabilir buldukları influencer’larla daha güçlü bağ kurdu.

Yani bir influencer ne kadar “kusursuz” görünürse, takipçiler o kadar az “ben de yapabilirim” hissine kapılır ve etkileşim azalır.

"Alçakgönüllü" bir iletişim tarzının ise bu farkı ortadan kaldırabildiği görüldü. Aşırı güzel influencer’lar başarılarının yanı sıra zorluklarını, antrenman sıkıntılarını veya motivasyon düşüşlerini paylaştıklarında, etkileşim farkı kayboldu. Ancak kendini öven, üstünlük vurgusu yapan bir ton benimsediklerinde, fark daha da büyüdü.

KADINLAR DAHA SERT TEPKİYLE KARŞILANDI

Takip eden bir çalışmada ise çok güzel kadın kadın influencer’ların, aynı derecede çekici erkeklere kıyasla daha sert tepkilerle karşılaştığı belirlendi. Bu durumun, toplumun kadınların dış görünüşünü erkeklere oranla daha acımasız biçimde yargılama eğilimini yansıttığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

