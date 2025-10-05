Ankara turizmine tat gelecek!

Ankara Kalesi’nde tescilli üç yapının birleştirilmesiyle gastronomi merkezi kuruluyor. Restorasyonla özgün doku korunacak, Ankara'nın mutfak kültürü tanıtılacak. Proje, turizme ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde tescilli üç yapının birleştirilmesiyle yeni bir gastronomi merkezi kurmak için çalışmalara başladı. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, restorasyon ve güçlendirme sürecinin ardından merkezin inşası için harekete geçti.

ÜÇ GELENEKSEL KONUT ASLINA UYGUN İNŞA EDİLİYOR

Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran sokaklarının kesişiminde yer alan üç geleneksel konut, aslına uygun biçimde yeniden yapılacak. Ahşap doğramalar el işçiliğiyle yenilenecek, taş duvarlardaki derzler onarılacak. Cephe süslemeleri özgün detaylarla ustalarca işlenecek, çatılar dönemin malzemeleriyle kaplanacak.

Proje tamamlandığında merkez, Ankara’nın yerel ve otantik mutfağını hem yerli hem yabancı turistlere tanıtacak. Yapılar, sadece mimari değil, işlevsel açıdan da bölgeye değer katacak.

ABB yetkilisi Hüner Yonga, hedeflerinin kadim kültürel mirası koruyarak turizmi canlandırmak olduğunu belirtti. Yapıların hem mimari hem işlevsel olarak bölgeye kazandırılacağını söyleyen Yonga, projenin Ankara Kalesi’ne tarih ve yaşamı birlikte sunacağını vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

