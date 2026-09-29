2-4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte fiyatlar

BİM, ekim ayının ilk aktüel ürün kataloglarını tüketicilerin beğenisine sundu. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri farklı ürün gruplarıyla raflarda yerini alan kataloglarda bu hafta dikkat çeken seçenekler bulunuyor. Haftanın ilk kataloğunda 24 Parça Porselen Yemek Takımı, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, yaprak desenli cam tabak çeşitleri ve rimli desenli kahve fincan takımı gibi pek çok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta BİM mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları…

2 EKİM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL

English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL

Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL

Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL

LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL

Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL

Tefal Kek Kalıbı 499 TL

Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL

Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL

Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL

Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL

Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL

Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL

Emsan Swisscrystal Tava 949 TL

Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL

Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL

Emsan Swisscrystal Derin Tencere 1.390 TL

Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL

Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL

Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL

Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL

El Havlusu ~30x50 cm 119 TL

Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL

Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL

Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm 499 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 599 TL

Koltuk Örtüsü ~170x310 cm 199 TL

Masa Örtüsü ~150x200 cm 199 TL

Blackout Süet Fon Perde ~140x260 cm 519 TL

PVC Masa Örtüsü ~140x180 cm 169 TL

Casilda Home 2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti 549 TL

Mutfak Havlusu ~40x60 cm 79 TL

Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm 399 TL

Kiğılı Dynamic Boxer Erkek 149 TL

Kiğılı Dynamic Atlet Erkek 149 TL

Kiğılı Dynamic Soket Çorap Erkek 149 TL

Soket Çorap Erkek 3'lü 85 TL

Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın 159 TL

Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti 149 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

Colorina Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL

Colorina Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL

Benante Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL

Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL

Benante Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL

Benante Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL

Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL

Okyanus Patates Dilimleyici 25 TL

Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL

Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL

Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL

Hobby Life Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL

Casilda Home Premium Ütü Masası 2.350 TL

Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL

English Home Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL

Pedallı Çöp Kovası 239 TL

Okyanus Banyo Seti 5'li 329 TL

Okyanus Organizer Saklama Kutusu 59 TL

Çok Amaçlı Sepet 149 TL

Ayarlanabilir Organizer Set 4'lü 119 TL

Fakir Çeyiz Seti 8.990 TL

Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL

Arzum Mikrodalga Fırın 3.990 TL

Philips Buharlı Ütü 2.790 TL

Heifer Saç Şekillendirici Set 3.990 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 6.990 TL

Fantom Kablolu Dikey Süpürge 2.290 TL

Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL

Mega Blender Set 2.190 TL

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 27.500 TL

Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL

Samsung A16 Cep Telefonu 10.900 TL

Kumtel Mini Fırın 2.490 TL

Retro Nostaljik Radyo 999 TL

Retro Oyun Konsolu 999 TL

İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL

Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL

Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 399 TL

LCD Yazı Tahtası Büyük Boy 499 TL

Oyuncak Mutfak Seti 999 TL

Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL

Hotwheels Üçlü Arabalar 329 TL

Neon Simli Oyun Hamuru 99 TL

Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım 279 TL

Oyuncak Araba 199 TL

Oyuncak Arabalar 169 TL

Ahşap Mıknatıslı Yakamala Oyunu 139 TL

Oyuncak Güzellik Valizi 679 TL

Boyama Kitapları 29 TL

Şakacı Penguen / Duvar Denge Oyunu 189 TL

Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri 199 TL