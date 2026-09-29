2-4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte fiyatlar
BİM’in haftanın ilk aktüel kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa sunuldu. Peki, 2 Ekim 2026 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler olacak? İşte merakla beklenen cuma kataloğuna ilişkin detaylar…
BİM, ekim ayının ilk aktüel ürün kataloglarını tüketicilerin beğenisine sundu. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri farklı ürün gruplarıyla raflarda yerini alan kataloglarda bu hafta dikkat çeken seçenekler bulunuyor. Haftanın ilk kataloğunda 24 Parça Porselen Yemek Takımı, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, yaprak desenli cam tabak çeşitleri ve rimli desenli kahve fincan takımı gibi pek çok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta BİM mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları…
2 EKİM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.890 TL
English Home 24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı 3.190 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 299 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 299 TL
LAV 12 Parça Odin Çay Seti 349 TL
Emsan Çaydanlık (1 L Demlik / 2 L Suluk) 1.290 TL
Tefal Kek Kalıbı 499 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçak 399 TL
Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 349 TL
Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 349 TL
Emsan Kapaklı Çelik Sahan 799 TL
Emsan Çelik Derin Tencere 949 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 949 TL
Emsan Swisscrystal Tava 949 TL
Emsan Swisscrystal Karnıyarık Tencere 1.390 TL
Emsan Swisscrystal Sahan 849 TL
Emsan Swisscrystal Derin Tencere 1.390 TL
Dagi Erkek Patli Pijama Takımı 749 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı 829 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~100x200+30 cm 399 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez ~160x200+30 cm 499 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL
El Havlusu ~30x50 cm 119 TL
Yüz Havlusu ~50x90 cm 179 TL
Ayak Havlusu ~50x70 cm 179 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Lüks Kapitroneli Yastık ~50x70 cm 279 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 749 TL
Yastık Kılıfı ~50x70 cm 2'li 189 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm 499 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 599 TL
Koltuk Örtüsü ~170x310 cm 199 TL
Masa Örtüsü ~150x200 cm 199 TL
Blackout Süet Fon Perde ~140x260 cm 519 TL
PVC Masa Örtüsü ~140x180 cm 169 TL
Casilda Home 2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti 549 TL
Mutfak Havlusu ~40x60 cm 79 TL
Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm 399 TL
Kiğılı Dynamic Boxer Erkek 149 TL
Kiğılı Dynamic Atlet Erkek 149 TL
Kiğılı Dynamic Soket Çorap Erkek 149 TL
Soket Çorap Erkek 3'lü 85 TL
Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL
Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın 159 TL
Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti 149 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
Colorina Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri 59 TL
Colorina Renkli Desenli Cam Meyvelik 239 TL
Benante Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 279 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü 129 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk 209 TL
Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li 449 TL
Benante Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri 199 TL
Benante Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri 329 TL
Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti 3'lü 279 TL
Okyanus Patates Dilimleyici 25 TL
Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri 159 TL
Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 399 TL
Hobby Life Yumurta Saklama Kabı 15'li 65 TL
Hobby Life Clip Saklama Kabı Seti 3'lü 129 TL
Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL
Casilda Home Premium Ütü Masası 2.350 TL
Casilda Home Alüminyum Kurutmalık 1.490 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.490 TL
English Home Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti 479 TL
Pedallı Çöp Kovası 239 TL
Okyanus Banyo Seti 5'li 329 TL
Okyanus Organizer Saklama Kutusu 59 TL
Çok Amaçlı Sepet 149 TL
Ayarlanabilir Organizer Set 4'lü 119 TL
Fakir Çeyiz Seti 8.990 TL
Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL
Arzum Mikrodalga Fırın 3.990 TL
Philips Buharlı Ütü 2.790 TL
Heifer Saç Şekillendirici Set 3.990 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 6.990 TL
Fantom Kablolu Dikey Süpürge 2.290 TL
Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL
Mega Blender Set 2.190 TL
Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 27.500 TL
Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL
Samsung A16 Cep Telefonu 10.900 TL
Kumtel Mini Fırın 2.490 TL
Retro Nostaljik Radyo 999 TL
Retro Oyun Konsolu 999 TL
İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL
Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL
Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 399 TL
LCD Yazı Tahtası Büyük Boy 499 TL
Oyuncak Mutfak Seti 999 TL
Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL
Hotwheels Üçlü Arabalar 329 TL
Neon Simli Oyun Hamuru 99 TL
Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım 279 TL
Oyuncak Araba 199 TL
Oyuncak Arabalar 169 TL
Ahşap Mıknatıslı Yakamala Oyunu 139 TL
Oyuncak Güzellik Valizi 679 TL
Boyama Kitapları 29 TL
Şakacı Penguen / Duvar Denge Oyunu 189 TL
Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri 199 TL